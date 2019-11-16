В Сирии, в результате взрыва 16 ноября на автовокзале города Эль-Баб (провинция Алеппо) погибли 18 человек. Об этом сообщает информагентство REGNUM.

Еще по меньшей мере 30 человек получили ранения.

Город Эль-Баб на севере Сирии контролируется армией Турции и поддерживаемыми этой страной повстанцами. По данным Сирийского арабского информационного агентства САНА, все погибшие - мирные жители. Однако другие источники передают, что мирными жителями были только 9 жертв взрыва, а все остальные - повстанцы.

Фото: sana.sy

Уже установлено, что причиной взрыва стал начиненный взрывчаткой автомобиль, который находился на парковке автовокзала.

В Минобороны Турции утверждают, что к взрыву причастны боевики запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Как писала "Страна", 2 ноября на рынке в сирийском городе Телль-Абьяде, что на границе с Турцией, тоже прогремел мощный взрыв. В результате теракта погибли не менее 13 человек.

А зимой террористы ИГИЛ подорвали в Сирии автобус с людьми.