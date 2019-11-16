Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался в том, что во время написания докторской диссертации употреблял канабис. Об этом он рассказал в интервью на телеканале "Прямой".

На вопрос ведущего, употреблял ли он наркотики, Милованов сказал, что в Украине - нет, а в США курил марихуану.

"Нет, я не курю ничего… Скажу вам честно: сигареты я курил 7 раз в жизни. Это когда меня "на слабо" брали в школе. Но я в то время занимался парусным спортом, и как-то у меня этот период - пить и курить - прошел. А вот марихуану, это же нелегально ее курить, зависит от штата - в Колорадо сейчас легально курить. Так вот марихуану в Украине я никогда не курил, хотя это и несложно в школе было или в университете. Потому что нет. А вот знаете, где я ее курил и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской. Все американцы курят, а кто докторанты - они просто курят марихуану нон-стоп. И там мне дали… Только в тот период, когда мне нужно было придумать диссертацию", - отметил министр.

По словам министра, употребление марихуаны его не впечатлило и сейчас он не пьет даже кофе, предпочитая ему чай.

Степень доктора экономики Тимофей Милованов получил в Висконсинском университете в Мадисоне (США) в 2004 году.

Видео: Facebook/Телеканал "Прямой"

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