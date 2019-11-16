Городской совет Парижа 15 ноября единогласно решил поставить крест на цирках с дикими животными с 2020 года. Об этом передает французская новостная станция RFI.

С 2020 года власти столицы Франции прекратят передавать принадлежащие городу территории в аренду циркам с дикими животными: львами, тиграми, слонами, обезьянами. А заведениям, отказавшимся от использования зверей, выделят средства на переоборудование - 50 тысяч евро на три года.

Эта мера не распространится на цирк Bouglione, владеющий собственным зданием на востоке Парижа. Этот цирк уже анонсировал программу со слонами в следующем году.

Так же запрет не коснется и цирка Arlette Gruss, у которого с городом уже подписан контракт, истекающий в 2020 году. Хотя в Arlette Gruss уже уменьшилось число диких зверей.

Это решение властей поддерживают французы. Согласно новому опросу, две трети жителей страны против использования диких животных в цирках. А вот сотрудники цирков уверяют, что зрители, наоборот, хотят видеть зверей на арене.

"Убрать из цирков животных - это все равно, что убрать клоунов. Останутся только спектакли как у Cirque du Soleil для интеллектуалов и подростков", - сказал представитель Cirque Royal Уильям Кервиш.

Пока только один цирк Парижа - Pinder-Jean Richard - согласился на условия мэрии.

Между тем зоозащитники призывают правительство Франции принять закон о полном запрете представлений с участием диких зверей по всей стране.

К концу 2018 года около 40 стран в мире и 28 европейских стран полностью или частично запретили цирки со зверинцами. Эту инициативу поддержал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. Он заявил, что наша страна как можно скорее должна полностью отказаться от цирков с животными.

Ранее "Страна" сообщала, что суд запретил одесскому цирку показывать номера с дикими животными.