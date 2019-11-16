Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне последнего матча группового этапа отбора на Евро-2020 против Сербии провел пресс-конференцию. Об этом сообщает УАФ, которая разместила видеотчет с пресс-конференции в своем Youtube-канале.

"Все игроки готовятся к игре. У Коноплянки была небольшая температура, но вчера уже он тренировался. У нас завтра очень важная игра, с точки зрения жеребьевки финальной части Евро - надо брать очки, чтобы быть сеянными. Отсутствие наших болельщиков скажется. Поддержка для нас очень важна. Но это решение федераций, если есть конфликты, их надо тушить", - сказал Шевченко.

Также главный тренер отметил, что Сербия остается достойным соперником и впереди команду ждет непростая игра. Сейчас для Украины важно заработать очки, чтобы рассчитывать на лучшую жеребьевку.

По поводу окончательного состава команды Шевченко ничего не сказал.

Видео: YouTube/Ukrainian Association of Football

Ранее "Страна" писала, что фанаты сборной Сербии не верят в победу. Билеты на матч против Украины не продаются.

Также мы сообщали, что после победы над Эстонией Андрей Шевченко намекнул на сюрпризы в составе на матч с Сербией.