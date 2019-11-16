В последний выходной недели и в первый рабочий день в Украине еще удержится довольно теплая для ноября погода, а вот со вторника 19 ноября постепенно начнет холодать. Такой прогноз дает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 17 ноября, по всей территории страны будет солнечно и тепло. Днем воздух прогреется до +8...+11 градусов, а на Закарпатье так и вовсе до +15...+17. Ночью столбик термометра опустится до +3...+7 градусов. На востоке Украины, в Харькове, Донецке и Луганске ночью будет до -1.

В Киеве в воскресенье ожидается дневная температура +9...+11, ночная - +5...+7 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В понедельник, 18 ноября, по прежнему будет без осадков, однако синоптики предсказывают небольшую облачность. Ситуация с температурой практически не изменится по сравнению с 17 ноября. Разве что ночные холода доберутся с востока на запад.

В столице днем будет +7...+9, ночью 0...+2.

Фото: meteo.gov.ua

Во вторник, 19 ноября, заметно похолодает в северо-восточной части страны. В Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Лугнской, Донецкой и Днепропетровской областях днем термометры не покажут больше +6 градусов. А ночью ожидается около 0. На остальной территории еще задержится тепло. Рекордсменом по прежнему будет Закарпатье с +16 градусами.

В Киеве синоптики предсказывают +7...+9, ночью 0...+2.

Фото: meteo.gov.ua

В среду в восточной части похолодает еще больше. Дневные показатели до +2...+4 градусов практически сравняются с ночными (-1...+2). Холода потихоньку проберутся в центр, тогда как на юге и западе еще сохранится температура +8...+12 градусов.

20 ноября холодно станет и в Киеве: +3...+5 днем, 0...+2 ночью.

Фото: meteo.gov.ua

21 ноября, в четверг, похолодание доберется до Житомира и Винницы. И таким образом, до западной границы этих областей по всей территории Украины температура будет +1...+5 днем и около 0 ночью. А в Харьковской, Донецкой и Луганской областях ночью грянут довольно крепкие морозы -6...-8.

В Киеве показатели температуры будут такими же, как и 20 ноября.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" давала приятный прогноз о теплых и солнечных выходных 16-17 ноября.

Между тем накануне зимних холодов правительство сняло ограничения на рост тарифов на отопление.