История с расистским скандалом в украинском футболе получила еще одно необычное продолжение. После того, как ультрас киевского Динамо заявили, что ухали не как обезьяны, а как совы на поединке с Шахтером, на баскетбольном матче между командами Днепр и Нико-Баскет появился баннер со словами "Сови мають жити".

Об этом сообщает "Трибуна".

Огромный плакат стал своего рода отсылкой к расистскому инциденту, когда болельщики Динамо оскорбили чувства капитана Шахтера Тайсона. Игрок услышал неприятные выкрики с фанатского сектора, показал фанам средний палец и со слезами на глазах отправился в раздевалку.

Фото: ua.tribuna.com

Ранее "Страна" писала, что дисквалификацию Тайсона просит отменить Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов.

Также мы сообщали, что капитан Шахтера думал о возвращении в Бразилию после расистской выходки фанов Динамо.