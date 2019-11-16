В интернете появилось видео встречи помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака с бывшим советником американского лидера Дональда Трампа, влиятельным лоббистом Брайаном Ланзой. Как сообщает "Обозреватель", ролик первым опубликовал журналист New York Times Майкл Вейз в своем Twitter.

Во время встречи с Ланзой помощник Зеленского просил о некоем содействии и предлагал за него любые деньги. О чем конкретно шла речь, точно не известно. Однако по отрывкам фраз можно догадаться, что содействие заключается в защите политических интересов Ермака, который настаивал на заключении контракта.

Фото: obozrevatel.com

Как понятно из ролика, встреча состоялась в киевском ресторане "Гудман". Он находится на улице Жилянской, 75.

Сначала на встречу прибыла помощница Ермака. Сам соратник Зеленского подъехал к заведению на машине, но еще около 45 минут не заходил внутрь. К помощнице и американцу он присоединился только в 22:00.

Видео: YouTube/ ONE_ OF_THEM

Как передают СМИ, на встрече Ермак позиционировал себя как носитель максимально высокого статуса в государственной иерархии. После беседы Ланза уехал из ресторана на собственной машине, помощница - на машине Ермака, а чиновник - на третьем автомобиле.

В украинском МИД встречу комментировать отказываются. Из этого можно заключить, что Ермак организовал ее самостоятельно, тем самым поставив под угрозу официальные дипломатические отношения между странами. Ведь появление неофициального канала коммуникации негативно влияет на сотрудничество государств.

Следует добавить, что Ланза помогал снять американские санкции с приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски.

Напомним, недавно Ермак виделся с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани в Мадриде, что вызвало противоречивые отклики у дипломатов.

Ранее "Страна" коротко рассказывала, чем известен Ермак.