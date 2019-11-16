Три украинских буксира HAJDAMAKA, TITAN и SAPFIR отправились в Черное море, по всей видимости, чтобы вернуть захваченные Россией украинские военные корабли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные системы AIS.

Сейчас буксиры движутся в одном направлении по рекомендованному пути судоходства. Передачап ожидается сегодня ночью.

Фото: unn.com.ua

Скриншоты: unn.com.ua

Ранее "Страна" писала, что Совет федерации России назвал условие для возвращения захваченных украинских кораблей.

Также мы сообщали, что, по заявлению адвоката Полозова, корабли, захваченные в Керченском проливе, Россия доводит до ума, чтобы они были на плаву.

Кроме этого мы рассказывали, что в Офисе президента сообщили о разговоре Зеленского и Макрона и подтвердили встречу нормандской четверки 9 декабря.