Кабинет министров на заседании 15 ноября принял решение "О признании утратившим силу постановления от 26 июня 2019 №560", которым устанавливался предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды.

Напомним, что постановление №560 правительства Владимира Гройсмана установило предельные тарифы на услугу по снабжению теплом для населения на уровне 1,4 тыс грн за 1 Гкал (при наличии приборов учета) и 35,21 грн за 1 кв. м (без приборов учета). Также в этом постановлении устанавливались предельные тарифы на услугу горячего водоснабжения: 83,66 грн за кубометр (при подключении полотенцесушителей) и 75,74 грн за кубометр (при отсутствии полотенцесушителей).

Как объяснял Гройсман, вводимые ограничения должны были побудить местные власти вкладывать средства местных бюджетов в модернизацию ЖКХ.

Теперь же в Кабмине утверждают, что отмена постановления "обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона и устранит угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов".

В Минэнерго также заявили, что установление предельных тарифов на отопление и горячую воду противоречит требованиям МВФ. Кроме того, с просьбой их отменить к премьер-министру обратилась Ассоциация городов Украины.

По оценке правительства, ограничение тарифов привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона 2019/2020 года на сумму 7 млрд грн.

Ране "Страна" анализировала, почему начала расти цена на газ для населения и что будет теперь с тарифами на тепло.

Мы также рассказывали, что компания Рината Ахметова энергохолдинг ДТЭК хочет на 90% поднять стоимость электричества.