В аккаунте Белого дома в соцсети появился фотоколлаж, на котором сравнивается помощь Украине, выделенная бывшим президентом США Бараком Обамой и нынешним лидером страны Дональдом Трампом. Картинка опубликована 15 ноября в Facebook.

Фотографии президентов на коллаже подписаны так: "Обама дал Украине подушки и одеяла. Трамп дал Украине 400 млн долларов военной помощи".

Фото: Facebook/ WhiteHouse

Коллаж отсылает к сентябрьскому совместному брифингу Владимира Зеленского и Трампа, на котором последний заявил: "Я предоставил Украине противотанковое оружие, а Обама отправлял подушки и покрывала".

Любопытно, что в комментарии на Facebook подтянулись противники действующего главы Белого дома и принялись восхвалять Обаму. Например, пользовательница Оливия Мошиер (Olivia Moshier) горячо поддержала инициативу Обамы, заметив, насколько бытовые мелочи бывают важны.

"Мы забываем, насколько важны эти мелочи, пока у нас их нет. Представьте себе, если бы вам и вашим маленьким детям приходилось каждый вечер ложиться спать на землю без подушек и одеял. Подушка и одеяло могут стоить кому-то гораздо больше, чем военные деньги, которые ничего не делают для общего благосостояния народа страны", - написала женщина.

Ранее "Страна" цитировала слова советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена. Он сказал, что Трамп стал первым американским лидером, который отправил Украине помощь оружием.

Между тем летом Трамп распорядился провести полную проверку военной помощи Украине и на время ее заморозил.