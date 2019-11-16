Сегодня, 16 ноября, ушла из жизни Анико Рехвиашвили, художественный руководитель балета Национальной оперы Украины. Ей было всего 55 лет. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

По одной из версий, Анико Рехвиашвили долгое время болела. Данная информация уточняется.

Один из выдающихся украинских хореографов за долгие годы своей профессиональной деятельности поставила на сцене такие балеты, как "Венский вальс", "Дама с камелиями", "Юлий Цезарь", "Ночи в садах Испании", а также многие другие.

"Наш театр и украинское искусство понесли большую невосполнимую утрату. Талант Анико Рехвиашвили раскрылся во многих спектаклях балетной труппы, поставленных ею в течение последнего десятилетия, и особенно после 2013 года, когда она была назначена художественным руководителем балетной труппы. И еще до того она заявила о себе как талантливый организатор ансамбля-театра Созвездие Анико", - уточнили в пресс-службе Национальной оперы.

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