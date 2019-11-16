В Индии 16 ноября состоялся успешный испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni-2. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на командование стратегических сил страны.

Ракета, способная нести ядерный боезаряд, была запущена на расстояние две тысячи километров с полигона на острове Абдул Калам, что у побережья восточного штата Орисса. По данным индийских военных, Agni-2 с высокой точностью поразила учебную цель.

Сейчас на вооружении командования стратегических сил Индии стоят баллистические ракеты нескольких модификаций - от Agni-1 до Agni-4. Дальность их действия составляет 700-3,5 тысячи км. Они могут нести ядерные боеголовки.

Индия также проводит испытания баллистической ракеты Agni-5, которая имеет радиус действия от 5 до 5,5 тысяч км. Первое успешное испытание Agni-5 было проведено 19 апреля 2012 года. Все последующие пуски также прошли успешно. Ожидается, что в скором будущем ракета поступит на вооружение стратегических сил Индии.

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