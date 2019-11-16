Завтра и послезавтра, 17-18 ноября, в Киеве в связи с визитом главы Сейма Литвы Виктораса Пранцкетиса будет перекрыт ряд улиц. Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, 17-18 ноября вводятся ограничения по движению на Бориспольском шоссе, а также на некоторых участках улиц Печерского, Шевченковского, Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Подольского районов.

В пресс-службе напоминают, что в соответствии с законодательством главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые пребывают в Украине по причине официальных или рабочих визитов, обеспечивается охрана.

Скриншот: Facebook/Управление государственной охраны Украины

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