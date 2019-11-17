В воскресенье, 17 ноября, в Белграде состоится встреча футбольных сборных Украины и Сербии в групповом этапе отбора на Евро 2020.
Наши уже гарантировали себе участие в финальной части турнира и играют за попадание в первую "корзину" на жеребьевке, которая пройдет 31 ноября в Будапеште. Команда Сербии же будет пытаться победить, т.к. только 3 очка дают им шанс побороться за проход на Евро-2020 напрямую, без плей-офф. Также для второго места Сербии нужно рассчитывать на ничью или победу Люксембурга в домашней для него игре с Португалией.
Стартовый свисток Бобби Маддена (Шотландия) в Белграде прозвучит около 16:00 по Киеву. Телетрансляцию организует ТРК "Украина" (15:50) и российский "Матч ТВ" (15:55).
Что происходит в Белграде:
65 И свободным ударом ввел мяч в игру вратарь Сербии Предраг Райкович
63 Навес Малиновского в штрафную сборной Сербии и мяч выбивается на угловой. Ещё один навес и мяч улетает далеко в поле. Пятов начал новую атаку нашей сборной. И еще один угловой!
62 Матвиенко в шикарном подкате выбивает мяч из-под ног соперника в нашей штрафной.
61 Наши с мячом
56 Гол. 2-1 Александр Митрович ногой замыкает опускавшийся навес на дальнюю штангу ворот сборной Украины
Но пока в Люксембурге сборная Португалии ведет со счетом 0:1 и благодаря этому удерживает второе место в группе. В любом случае, третья команда нашей в группе получит шанс пройти на Евро 2020 весной
55 Штрафной, навес-прострел в штрафную сборной Сербии на Кривцова, но защитник Сербии сумел выбить мяч в поле
Андрей Пятов установил рекорд по числу выступлений за сборную Украины среди вратарей. Сегодняшняя игра стала для него 93-ей. У легендарного Александра Шовковского 92.
50 Потеря на своей половине поля и еще один удар Льяича по воротам сборной Украины. Выше!
50 Андрей Пятов поймал удар Льяича в правом нижнем углу ворот. Мяч пролетел между ног защитника!
48 Удар по воротам Сербии полетел мимо ворот
С Богом! Поехали! Вторая сорокапятиминутка началась!
16:55 Промежуточное положение в нашей группе после первой половины игр в Белграде и Люксембурге:
|Сборная
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Очки
|Украина
|8
|6
|2
|0
|+13
|20
|Португалия
|8
|5
|2
|1
|+15
|17
|Сербия
|8
|4
|2
|2
|0
|14
|Люксембург
|8
|1
|1
|6
|-8
|4
|Литва
|8
|0
|1
|7
|-20
|1
45+1 Игра переместилась в центр поля и Бобби Мадден решил дать свисток на перерыв! Пятнадцатиминутка отдыха!
Сборная Португалии открыла счет в игре с Люксембургом. Важнейший гол на счету Бруну Фернандеша
Видео: youtube.com/Ukranima
Одну минуту к первой сорокапятиминутке добавляет арбитр из Шотландии
45 Наша контратака и дальний обводящий удар Яремчука в ближний угол. Предраг Райкович в прыжке выручает свою команду! Угловой
44 Передача в штрафную сборной Сербии и вступает в игру вратарь Райкович
44 Наши с мячом
43 Миколенко перехватил дальнюю опасную передачу на левом фланге
40-41 Наши с мячом, перепасовка на своей половине поля в концовке первой сорокапятиминутки. А затем дальняя передача на правый фланг и перевод налево в штрафную Сербии на Миколенко. Опасно! Мяч сильно отскочил и улетел за пределы поля
37 Выровнялась игра на поле и на табло
32 ГООООООООООООООЛ! Навес на Яремчука с правого фланга и нападающий сборной Украины сравнивает счет! Голевой навес в активе Цыганкова
Этот гол, на текущий момент, выводит сборную Португалии напрямую на Евро 2020 со второго места. В их гостевой игре с Люксембургом пока 0:0
31 Льяич нашел Радонича, но мяч отскочил далеко. А так, мог выходить один на один игрок сборной Сербии
28 Опаснейший прострел Радонича в район 11-метровой точки едва успел прервать защитник. Футболист сборной Сербии ворвался в штрафную с правого фланга
27 Удар Льяича в ближний угол просвистел у штанги ворот Андрея Пятова
26 Пока сборная Сербии контролирует ход встречи. Очень организованными и собранными выглядят хозяева стадиона "Райко Митич"
25 Угловой у ворот сборной Украины после блокировки двух ударов по воротам защитниками
23 Удар Ярмоленко и мяч попал в штангу ворот сборной Сербии! УХ!
На текущий момент сборная Сербии выходит на Евро 2020 напрямую со второго места в группе. В Люксембурге в игре с Португалией пока 0:0
18 А теперь наши комбинируют в центре поля в короткий пас
15 Мяч снова у сборной Сербии
13 И снова опасность в штрафной сборной Украины. С мячом у линии вратарской оказался Тадич, но удар не получился и мяч полетел у штанги! Ух!
11 Навес Цыганкова в штрафную получился хлестким. Но защитники Сербии справились
10 А теперь наши с мячом. Атака правым флангом и угловой зарабатывает Караваев
9 Удар. Гол. Сборная Сербии открывает счет с помощью Тадича. 1-0
8 Еще одна атака. Еще один удар. И мяч попадает в руку. Пенальти в ворота сборной Украины.
7 Еще одна атака сборной Сербии, владеющей сейчас инициативой. Удар Гуделя с отскоком от газона поймал Пятов.
6 Новая атака на ворота Пятова. Прострел Радонича с правого фланга и Андрей в прыжке прерывает опасную передачу в штрафной
5 Пока сборная Сербии контролирует мяч. В короткий пас они вошли в штрафную сборной Украины, но затем наши защитники это прекратили
3 И полетел мяч в сторону ворот нашей сборной, но сильно-сильно мимо
16:02 (1) С Богом! Поехали! Игра началась!
15:59 Футболисты жмут друг другу руки
15:58 А затем и гимн Сербии:
15:57 Гимн Украины на стадионе "Райко Митича"!
Видео: youtube.com/XL Live
15:52 Команды готовятся к началу игры на стадионе "Райко Митич". В подтрибунном помещении футболисты жмут друг другу руки и общаются
15:42 Сегодняшняя встреча будет первой для арбитра Бобби Маддена с участием сборной Украины. Игры с участием Сербии он судил уже 5 раз. Но поспешных выводов об арбитре из Шотландии делать незачем
Бобби Мадден, фото: adamhigginsblog.wordpress.com
15:36 В Люксембурге решили пересадить пол поля из-за проблем с газоном. Занимались этим специалисты из Шотландии
15:25 Наши сегодня сыграют в привычной форме:
Сборная Сербии выйдет в красном:
Фото: euro2020.football.ua
15:21 Судя по стартовому составу, Андрей Шевченко и Ко намерены добиться распределения в первую корзину. Для этого необходимо как минимум не проиграть, а лучше - выиграть.
У сборной Сербии же шанс выйти на Евро 2020 - это только победа сегодня и потеря очков Португалией против Люксембурга
15:14 Появились стартовые составы команд:
Сербия: Райкович - защитники - Ник. Максимович, Миленкович, Коларов, Родич - полузащитники - Гудель, Нем. Максимович, Тадич, Льяич, Радоньич - нападающий А. Митрович.
В резерве Любиша Тумбаковича: Дмитрович, Роцков, Милетич, Младенович, Миливоевич, Спаич, Милунович, Гачинович, Лукич, Джуричич, Милинкович-Савич, Павлович.
Украина: Пятов - защитники - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - полузащитники - Коваленко, Сидорчук, Малиновский - нападающие Цыганков, Яремчук, Ярмоленко.
В резерве Андрея Шевченко: Панькив, Лунин, Соболь, Пластун, Шабанов, Коноплянка, Беседин, Шепелев, Буяльский, Шахов, Безус, Болбат
15:00 Сборная страны в Белграде:
Фото: Ukrainian Association of Football
Игра за "корзину жеребьевки" и проход на Евро 2020
Игра пройдет практически без болельщиков сборной Украины на стадионе в Белграде, так как на предыдущей взаимной игре в Украине не было крупных организованных групп болельщиков из Сербии.
Сборная Украины имеет шанс участвовать в жеребьевке финальной части Евро 2020 в первой, "самой престижной" отборочной "корзине". В нее по регламенту должны быть распределены шесть сборных, набравших наибольшее количество очков на групповом этапе отбора. На это претендуют помимо нашей команды: сборные Англии, Бельгии, Италии, Испании, Франции, Нидерландов, Польши и Ирландии.
Соответственно, в случае попадания в первую "корзину жеребьевки" сборная Украины избежит встречи на групповом, летнем этапе Евро 2020 с пятью из этих сильных команд. Для этого нам нужно победить или заключить в воскресном Белграде футбольный мир.
Однако, в случае попадания двух команд-хозяек Евро 2020 в одну группу (это могут быть Россия-Дания, Испания-Ирландия, Румыния-Нидерланды, Испания-Венгрия - Ред.), их может развести между собой специальная комиссия, которая может принять окончательное решение о распределении команд в групповом этапе футбольного чемпионата Европы 2020.
Важность белградской игры, с точки зрения предстоящей 31 ноября (Будапешт) жеребьевки, подчеркнул на пресс-конференции наставник сборной Украины Андрей Шевченко:
"Нас ожидает очень важная игра завтра (17 ноября - Ред.) с Сербией. С точки зрения жеребьевки нам важно быть сеянными из первой корзины, а для этого нужно удачно провести завтрашний матч".
Лучшие сборные группового этапа отбора на Евро-2020 (на 16.11.2019), первые 6 по регламенту оказываются в первой "корзине", в числе "сеяных":
|Сборная
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Очки
|1
|Украина
|7
|6
|1
|0
|+13
|19
|2
|Англия
|7
|6
|0
|1
|+27
|18
|3
|Бельгия
|6
|6
|0
|0
|+16
|18
|4
|Италия
|6
|6
|0
|0
|+11
|18
|5
|Испания
|7
|5
|2
|0
|+9
|17
|6
|Франция
|7
|5
|1
|1
|+13
|16
|7
|Голландия
|6
|5
|0
|1
|+12
|15
|8
|Хорватия
|7
|4
|2
|1
|+8
|14
|9
|Польша
|6
|4
|1
|1
|+6
|13
|10
|Ирландия
|7
|3
|1
|1
|+2
|12
При этом сборная Сербии борется с командой Португалии за попадание на Евро 2020 как таковое.
Если для сборной Украины белградская игра уже не имеет значение с точки зрения выхода в финальную часть чемпионата Европы, то для команд Сербии и Португалии - будет иметь колоссальное значение. Перед игрой с Украиной у Сербии 13 очков и третье место в группе, у Португалии 14 очков и второе.
При этом сборная Португалии, параллельно встрече Сербия - Украина, будет играть в гостях в Люксембурге. Даже третье место оставляет, что сборной Сербии, что Португалии шанс на выход в летнее Евро 2020 через игры плей-офф. Но второе - выводит на турнир напрямую.
Положение команд в отборочной группе "В" перед финальными играми:
|Сборная
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Очки
|Украина
|7
|6
|1
|0
|+13
|19
|Португалия
|7
|4
|2
|1
|+14
|14
|Сербия
|7
|4
|1
|2
|0
|13
|Люксембург
|7
|1
|1
|5
|-7
|4
|Литва
|8
|0
|1
|7
|-20
|1
Слова
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко:
"Однозначно будет непростой для двух команд матч, но должно быть обоюдное уважение". Он сообщил, что состояние всех игроков сборной, которые готовятся к белградской игре - нормальное.
Также Шева отметил, что "если есть какие-то конфликты, то их нужно тушить. Чем быстрее, тем лучше".
Фото: Андрей Шевченко
Вратарь Андрей Пятов:
"Моя обязанность, как вратаря – не пропускать голы. Вся команда должна работать и в атаке, и в обороне. Все зависит от команды. Если мы будем хорошо играть, то, наверное, не пропустим. Игра начинается с 0:0, а там будет видно".
Фото: Андрей Пятов
Наставник сборной Сербии Любиша Тумбакович:
"Мы сделали подробный анализ игры. Украинская сборная отличается невероятной дисциплиной. Там собраны серьезные игроки. Для хорошего результата нам необходимо быть мотивированными, показать желание для победы", - цитирует его издание fss.rs.
Фото: Любиша Тумбакович
Предматчевая пресс-конференция перед встречей Сербии и Украины
Видео: youtube.com/Dynamo.kiev.ua