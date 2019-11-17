В воскресенье, 17 ноября, в Белграде состоится встреча футбольных сборных Украины и Сербии в групповом этапе отбора на Евро 2020.

Наши уже гарантировали себе участие в финальной части турнира и играют за попадание в первую "корзину" на жеребьевке, которая пройдет 31 ноября в Будапеште. Команда Сербии же будет пытаться победить, т.к. только 3 очка дают им шанс побороться за проход на Евро-2020 напрямую, без плей-офф. Также для второго места Сербии нужно рассчитывать на ничью или победу Люксембурга в домашней для него игре с Португалией.

Стартовый свисток Бобби Маддена (Шотландия) в Белграде прозвучит около 16:00 по Киеву. Телетрансляцию организует ТРК "Украина" (15:50) и российский "Матч ТВ" (15:55).

Что происходит в Белграде:

65 И свободным ударом ввел мяч в игру вратарь Сербии Предраг Райкович

63 Навес Малиновского в штрафную сборной Сербии и мяч выбивается на угловой. Ещё один навес и мяч улетает далеко в поле. Пятов начал новую атаку нашей сборной. И еще один угловой!

62 Матвиенко в шикарном подкате выбивает мяч из-под ног соперника в нашей штрафной.

61 Наши с мячом

56 Гол. 2-1 Александр Митрович ногой замыкает опускавшийся навес на дальнюю штангу ворот сборной Украины

Но пока в Люксембурге сборная Португалии ведет со счетом 0:1 и благодаря этому удерживает второе место в группе. В любом случае, третья команда нашей в группе получит шанс пройти на Евро 2020 весной

55 Штрафной, навес-прострел в штрафную сборной Сербии на Кривцова, но защитник Сербии сумел выбить мяч в поле

Андрей Пятов установил рекорд по числу выступлений за сборную Украины среди вратарей. Сегодняшняя игра стала для него 93-ей. У легендарного Александра Шовковского 92.

50 Потеря на своей половине поля и еще один удар Льяича по воротам сборной Украины. Выше!

50 Андрей Пятов поймал удар Льяича в правом нижнем углу ворот. Мяч пролетел между ног защитника!

48 Удар по воротам Сербии полетел мимо ворот

С Богом! Поехали! Вторая сорокапятиминутка началась!

16:55 Промежуточное положение в нашей группе после первой половины игр в Белграде и Люксембурге:

Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Разница голов Очки Украина 8 6 2 0 +13 20 Португалия 8 5 2 1 +15 17 Сербия 8 4 2 2 0 14 Люксембург 8 1 1 6 -8 4 Литва 8 0 1 7 -20 1

45+1 Игра переместилась в центр поля и Бобби Мадден решил дать свисток на перерыв! Пятнадцатиминутка отдыха!

Сборная Португалии открыла счет в игре с Люксембургом. Важнейший гол на счету Бруну Фернандеша

Видео: youtube.com/Ukranima

Одну минуту к первой сорокапятиминутке добавляет арбитр из Шотландии

45 Наша контратака и дальний обводящий удар Яремчука в ближний угол. Предраг Райкович в прыжке выручает свою команду! Угловой

44 Передача в штрафную сборной Сербии и вступает в игру вратарь Райкович

44 Наши с мячом

43 Миколенко перехватил дальнюю опасную передачу на левом фланге

40-41 Наши с мячом, перепасовка на своей половине поля в концовке первой сорокапятиминутки. А затем дальняя передача на правый фланг и перевод налево в штрафную Сербии на Миколенко. Опасно! Мяч сильно отскочил и улетел за пределы поля

37 Выровнялась игра на поле и на табло

32 ГООООООООООООООЛ! Навес на Яремчука с правого фланга и нападающий сборной Украины сравнивает счет! Голевой навес в активе Цыганкова

Этот гол, на текущий момент, выводит сборную Португалии напрямую на Евро 2020 со второго места. В их гостевой игре с Люксембургом пока 0:0

31 Льяич нашел Радонича, но мяч отскочил далеко. А так, мог выходить один на один игрок сборной Сербии

28 Опаснейший прострел Радонича в район 11-метровой точки едва успел прервать защитник. Футболист сборной Сербии ворвался в штрафную с правого фланга

27 Удар Льяича в ближний угол просвистел у штанги ворот Андрея Пятова

26 Пока сборная Сербии контролирует ход встречи. Очень организованными и собранными выглядят хозяева стадиона "Райко Митич"

25 Угловой у ворот сборной Украины после блокировки двух ударов по воротам защитниками

23 Удар Ярмоленко и мяч попал в штангу ворот сборной Сербии! УХ!

На текущий момент сборная Сербии выходит на Евро 2020 напрямую со второго места в группе. В Люксембурге в игре с Португалией пока 0:0

18 А теперь наши комбинируют в центре поля в короткий пас

15 Мяч снова у сборной Сербии

13 И снова опасность в штрафной сборной Украины. С мячом у линии вратарской оказался Тадич, но удар не получился и мяч полетел у штанги! Ух!

11 Навес Цыганкова в штрафную получился хлестким. Но защитники Сербии справились

10 А теперь наши с мячом. Атака правым флангом и угловой зарабатывает Караваев

9 Удар. Гол. Сборная Сербии открывает счет с помощью Тадича. 1-0

8 Еще одна атака. Еще один удар. И мяч попадает в руку. Пенальти в ворота сборной Украины.

7 Еще одна атака сборной Сербии, владеющей сейчас инициативой. Удар Гуделя с отскоком от газона поймал Пятов.

6 Новая атака на ворота Пятова. Прострел Радонича с правого фланга и Андрей в прыжке прерывает опасную передачу в штрафной

5 Пока сборная Сербии контролирует мяч. В короткий пас они вошли в штрафную сборной Украины, но затем наши защитники это прекратили

3 И полетел мяч в сторону ворот нашей сборной, но сильно-сильно мимо

16:02 (1) С Богом! Поехали! Игра началась!

15:59 Футболисты жмут друг другу руки

15:58 А затем и гимн Сербии:

15:57 Гимн Украины на стадионе "Райко Митича"!

Видео: youtube.com/XL Live

15:52 Команды готовятся к началу игры на стадионе "Райко Митич". В подтрибунном помещении футболисты жмут друг другу руки и общаются

15:42 Сегодняшняя встреча будет первой для арбитра Бобби Маддена с участием сборной Украины. Игры с участием Сербии он судил уже 5 раз. Но поспешных выводов об арбитре из Шотландии делать незачем

Бобби Мадден, фото: adamhigginsblog.wordpress.com

15:36 В Люксембурге решили пересадить пол поля из-за проблем с газоном. Занимались этим специалисты из Шотландии

15:25 Наши сегодня сыграют в привычной форме:

Сборная Сербии выйдет в красном:

Фото: euro2020.football.ua

15:21 Судя по стартовому составу, Андрей Шевченко и Ко намерены добиться распределения в первую корзину. Для этого необходимо как минимум не проиграть, а лучше - выиграть.

У сборной Сербии же шанс выйти на Евро 2020 - это только победа сегодня и потеря очков Португалией против Люксембурга

15:14 Появились стартовые составы команд:

Сербия: Райкович - защитники - Ник. Максимович, Миленкович, Коларов, Родич - полузащитники - Гудель, Нем. Максимович, Тадич, Льяич, Радоньич - нападающий А. Митрович.

В резерве Любиша Тумбаковича: Дмитрович, Роцков, Милетич, Младенович, Миливоевич, Спаич, Милунович, Гачинович, Лукич, Джуричич, Милинкович-Савич, Павлович.

Украина: Пятов - защитники - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - полузащитники - Коваленко, Сидорчук, Малиновский - нападающие Цыганков, Яремчук, Ярмоленко.

В резерве Андрея Шевченко: Панькив, Лунин, Соболь, Пластун, Шабанов, Коноплянка, Беседин, Шепелев, Буяльский, Шахов, Безус, Болбат

15:00 Сборная страны в Белграде:

Фото: Ukrainian Association of Football

Игра за "корзину жеребьевки" и проход на Евро 2020

Игра пройдет практически без болельщиков сборной Украины на стадионе в Белграде, так как на предыдущей взаимной игре в Украине не было крупных организованных групп болельщиков из Сербии.

Сборная Украины имеет шанс участвовать в жеребьевке финальной части Евро 2020 в первой, "самой престижной" отборочной "корзине". В нее по регламенту должны быть распределены шесть сборных, набравших наибольшее количество очков на групповом этапе отбора. На это претендуют помимо нашей команды: сборные Англии, Бельгии, Италии, Испании, Франции, Нидерландов, Польши и Ирландии.

Соответственно, в случае попадания в первую "корзину жеребьевки" сборная Украины избежит встречи на групповом, летнем этапе Евро 2020 с пятью из этих сильных команд. Для этого нам нужно победить или заключить в воскресном Белграде футбольный мир.

Однако, в случае попадания двух команд-хозяек Евро 2020 в одну группу (это могут быть Россия-Дания, Испания-Ирландия, Румыния-Нидерланды, Испания-Венгрия - Ред.), их может развести между собой специальная комиссия, которая может принять окончательное решение о распределении команд в групповом этапе футбольного чемпионата Европы 2020.

Важность белградской игры, с точки зрения предстоящей 31 ноября (Будапешт) жеребьевки, подчеркнул на пресс-конференции наставник сборной Украины Андрей Шевченко:

"Нас ожидает очень важная игра завтра (17 ноября - Ред.) с Сербией. С точки зрения жеребьевки нам важно быть сеянными из первой корзины, а для этого нужно удачно провести завтрашний матч".

Лучшие сборные группового этапа отбора на Евро-2020 (на 16.11.2019), первые 6 по регламенту оказываются в первой "корзине", в числе "сеяных":

Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Разница голов Очки 1 Украина 7 6 1 0 +13 19 2 Англия 7 6 0 1 +27 18 3 Бельгия 6 6 0 0 +16 18 4 Италия 6 6 0 0 +11 18 5 Испания 7 5 2 0 +9 17 6 Франция 7 5 1 1 +13 16 7 Голландия 6 5 0 1 +12 15 8 Хорватия 7 4 2 1 +8 14 9 Польша 6 4 1 1 +6 13 10 Ирландия 7 3 1 1 +2 12

При этом сборная Сербии борется с командой Португалии за попадание на Евро 2020 как таковое.

Если для сборной Украины белградская игра уже не имеет значение с точки зрения выхода в финальную часть чемпионата Европы, то для команд Сербии и Португалии - будет иметь колоссальное значение. Перед игрой с Украиной у Сербии 13 очков и третье место в группе, у Португалии 14 очков и второе.

При этом сборная Португалии, параллельно встрече Сербия - Украина, будет играть в гостях в Люксембурге. Даже третье место оставляет, что сборной Сербии, что Португалии шанс на выход в летнее Евро 2020 через игры плей-офф. Но второе - выводит на турнир напрямую.

Положение команд в отборочной группе "В" перед финальными играми:

Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Разница голов Очки Украина 7 6 1 0 +13 19 Португалия 7 4 2 1 +14 14 Сербия 7 4 1 2 0 13 Люксембург 7 1 1 5 -7 4 Литва 8 0 1 7 -20 1

Слова

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко:

"Однозначно будет непростой для двух команд матч, но должно быть обоюдное уважение". Он сообщил, что состояние всех игроков сборной, которые готовятся к белградской игре - нормальное.

Также Шева отметил, что "если есть какие-то конфликты, то их нужно тушить. Чем быстрее, тем лучше".

Фото: Андрей Шевченко

Вратарь Андрей Пятов:

"Моя обязанность, как вратаря – не пропускать голы. Вся команда должна работать и в атаке, и в обороне. Все зависит от команды. Если мы будем хорошо играть, то, наверное, не пропустим. Игра начинается с 0:0, а там будет видно".

Фото: Андрей Пятов

Наставник сборной Сербии Любиша Тумбакович:

"Мы сделали подробный анализ игры. Украинская сборная отличается невероятной дисциплиной. Там собраны серьезные игроки. Для хорошего результата нам необходимо быть мотивированными, показать желание для победы", - цитирует его издание fss.rs.

Фото: Любиша Тумбакович

Предматчевая пресс-конференция перед встречей Сербии и Украины

Видео: youtube.com/Dynamo.kiev.ua