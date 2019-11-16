Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением по поводу отклонения парламентом конституционных изменений о переходе на пропорциональную избирательную систему. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский "Первый канал".

Зурабишвили обозначила главную задачу властей страны.

"Прежде всего, я хотела бы подчеркнуть, что, исходя из напряженности и поляризации в нашей стране, сохранение нашего общего достижения - стабильности - является моей главной заботой и требованием народа. Мы все должны уважать это требование", - сказала президент.

Она призвала сохранять спокойствие, чтобы успешно провести парламентские выборы в следующем году. Также она выразила сожаление по поводу провала реформы избирательной системы.

"Очень жаль, что так громко озвученную инициативу, которая соответствует рекомендациям международного сообщества, не смогли или не захотели довести до конца. Это приводит к негативной оценке процессов, происходящих в нашей стране в то время, когда нам нужна активная поддержка по всем направлениям", - отметила глава государства.

В то же время Зурабишвили считает, что кризис преодолим и процессы в парламенте не являются неразрешимой трудностью для страны или "концом демократии".

"Я призываю власть и оппозицию использовать любую возможность, чтобы найти общий язык, улучшить избирательный кодекс и создать максимальные условия для честных выборов. Я убеждена, что существует ресурс для выхода из этого напряженного положения", - сказано в заявлении президента.

Напомним, в столице Грузии после провала голосования в парламенте за поправки в Конституцию оппозиция и гражданские активисты выступили с требованием провести досрочные выборы.

Сегодня днем под офисом правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси произошли столкновения. Полиция сломала руку протестующему.