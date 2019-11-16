Сегодня, 16 ноября, много шуму наделало экстренное сообщение о якобы похищении топ-банкира, главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко. Родственники финансиста рассказали прессе, что неизвестные днем затолкали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял и увезли в неизвестном направлении.

Правда, первоисточником этой информации отказались СМИ близкие к Порошенко - телеканал Прямой и 5-й канал.

Вскоре, однако, появилась официальная информация от СБУ, что Гриценко никто не похищал, а на самом деле его задержали сотрудники спецслужбы по подозрению в совершении целого букета тяжких и особо тяжких преступлений.

"Пожалуйста, не обрывайте мне телефон/мессенджеры и т. п. - никто не похищен. Подождите официальное заявление правоохранительных органов", - написала член наблюдательного совета "Укрэксимбанка" и советница президента Виктория Страхова в своем Facebook.

Через некоторое время спикер СБУ Елена Гитлянская в соцсети заявила, что Гриценко задержан по поручению Генпрокуратуры. Сейчас по ее словам, глава "Укрэксимбанка" находится в изоляторе (вероятно имеется ввиду отдел обеспечения досудебного расследования СБУ в Аскольдовом переулке - Ред.). В то же время на официальном сайте СБУ появилось сообщение, что задержание происходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

"В частности, задержанный Гриценко подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными лицами времен Януковича. Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов. Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Ему обеспечено право на защиту и общение с адвокатами", - уточнили в СБУ.

Вероятно, речь идёт об Украинском медиа-холдинге, который в 2013 году Сергей Курченко (ныне находится в Москве) купил у издателя Бориса Ложкина (позже он стал главой Администрации президента Порошенко). Для покупки были использованы, в том числе, и кредитные средства "Укрэксимбанка". Позже, уже после Майдана, было много уголовных дел, связанных с покупкой холдинга, в ходе которых на УМХ то накладывался арест, то снимался. Вероятно, за один из этих эпизодов Гриценко и взяли.

Впрочем, опрошенные "Страной" банкиры говорят, что Гриценко и другие нынешние члены правления банка куда большее внимание чем Курченко уделяли экс-президенту Петру Порошенко и близким к нему компаниям.

В частности, известна история как "Укрэксимбанк" реструктуризировал под мизерный процент кредит компании экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского-Свинарчука.

"Большую роль играла первый заместитель председателя правления Виктория Рудь. Именно она подписывала все документы по реструктуризации компаниям Порошенко и Гладковского. Да и другие члены правления так же были в теме. Если по этой теме начнут копать, то будет богатый материал", - сказал "Стране" один из банкиров, знакомый с ситуацией в Укрэксимбанке.

О связи Гриценко и Порошенко пишет и известный юрист Андрей Портнов. "Задержан глава "Укрэксимбанка" и по совместительству родственник жены Порошенко. Тот самый, о котором я уже пятый месяц рассказываю по телевизору. Именно через него получала бесплатные рассрочки и безвозвратные кредиты принадлежащая окружению Порошенко корпорация Богдан. И именно он и Гонтарева были ключевыми участниками хищений средств Укроборонпрома, которые я обнародовал в последние дни у себя в Telegram-канале. Маршалловы острова, Панама, Белиз, Британские Виргинские острова, Кипр - через все эти экзотические страны фигуранты выпускали оборонные деньги в самые острые фазы гибели украинцев на востоке. В рамках этого дела нужно запрашивать экстрадицию Гонтаревой и срочно арестовывать все украинские и зарубежные активы семьи Порошенко", - написал Портнов в своём Telegram-канале.

Напомним, Гриценко назначили на пост главы правления "Укрэксимбанка" в августе 2014 года. По итогам января-сентября 2019 года, согласно данным Нацбанка Украины, "Укрэксмбанк" является третьим в стране по размеру активов.