Правоохранители Барселоны предупредили действия сепаратистов из организации "Комитет в защиту республики", которая призывала к тотальной блокаде девяти станций региональной и пригородной железной дороги в Барселоне. Об этом сообщает La Vanguardia.

Так, люди собрались на станции Сантс, откуда их вывела полиция. Всего было около сотни человек. Некоторых из них удалось идентифицировать.

Кроме того, полиция также арестовала и идентифицировала около 117 человек, которые разбили палаточный лагерь на Университетской площади в Барселоне.

Напомним, сепаратистская организация "Комитет в защиту республики" призывала к тотальной блокаде всех станций региональной и пригородной железной дороги в Барселоне.

Также мы писали, что в результате массовых беспорядков и протестов в Барселоне (Испания), ущерб государству составил более чем 2,5 млн евро. В эту сумму не вошли затраты на мощение улиц и сверхурочную работу персонала, в том числе - на уборку. Ранее "Страна" сообщала, что Испания отказалась вести переговоры с сепаратистами Каталонии.

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