Правоохранители Барселоны предупредили действия сепаратистов из организации "Комитет в защиту республики", которая призывала к тотальной блокаде девяти станций региональной и пригородной железной дороги в Барселоне. Об этом сообщает La Vanguardia.

Concentrados en Sants gritan '¡Fuera las fuerzas de ocupación!' a los agentes de Mossos y Policía desplegados en la estación barcelonesa https://t.co/kxXNwNXzce pic.twitter.com/BaoDAt1zcv — Europa Press (@europapress) November 16, 2019

Так, люди собрались на станции Сантс, откуда их вывела полиция. Всего было около сотни человек. Некоторых из них удалось идентифицировать.

Mossos estan desallotjant el vestíbul de Sants. Els moments de més tensió, quan han tret per la força a una dona gran pic.twitter.com/uweb8LwGUQ — Pau Rodríguez (@paurodra) November 16, 2019

Кроме того, полиция также арестовала и идентифицировала около 117 человек, которые разбили палаточный лагерь на Университетской площади в Барселоне.

Напомним, сепаратистская организация "Комитет в защиту республики" призывала к тотальной блокаде всех станций региональной и пригородной железной дороги в Барселоне.

Также мы писали, что в результате массовых беспорядков и протестов в Барселоне (Испания), ущерб государству составил более чем 2,5 млн евро. В эту сумму не вошли затраты на мощение улиц и сверхурочную работу персонала, в том числе - на уборку. Ранее "Страна" сообщала, что Испания отказалась вести переговоры с сепаратистами Каталонии.