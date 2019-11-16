В Херсонской области полицейские искали похищенный мопед, а в итоге нашли на 15 кг каннабиса и пистолет. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Вчера, 15 ноября, в полицию по телефону обратилась 34-летняя жительница Новотроицкого. Она рассказала, что неизвестные похитили ее мопед. Женщина сообщила следователям, что она увидела двух подозрительных мужчин. В результате полицейские по описанию опознали одного из них и срочно направились к нему в соседнее село.

Правоохранители застали мужчину в состоянии наркотического опьянения. Свою причастность к похищению мопеда он отрицал и разрешил осмотреть участок. Транспортное средство найти не удалось, однако в гараже полицейские обнаружили два чемодана с 15 килограммами конопли и пистолет иностранного производства, переделанный для отстрела патронов травматического действия.

Оказалось, что мужчина был ранее судим за имущественные преступления. Он заявил, что марихуану хранит для собственного использования, а пистолет, который он уже и не помнит, где нашел, ему необходим в целях самообороны.

По факту нахождения наркотиков и оружия открыто уголовное дело по статьям "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" (ч. 3 ст. 309 УК) и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (ч. 1 ст. 263 УК).

Фото: hr.npu.gov.ua

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