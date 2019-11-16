На 18-19 ноября запланирован визит в Украину премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и делегации бизнесменов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на чешские СМИ.

В двухдневной поездке Бабиша будут сопровождать его заместитель и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек, а также 85 предпринимателей.

Премьер-министр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также своим коллегой Алексеем Гончаруком и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Кроме того, в программе визита значится проведение чешско-украинского бизнес-форума.

Ранее "Страна" писала, что летом в Чехии вдвое увеличили квоту для приема работников из Украины и пересмотрели программы по набору иностранных работников. Новые программы позволяют приглашать украинцев на должности высококвалифицированных специалистов и научных сотрудников.

Также мы рассказывали, что украинцы лидируют по количеству нелегалов в Чехии.