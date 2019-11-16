В СБУ обнародовали некоторые детали сегодняшнего задержания в Киеве Александра Гриценко, председателя правления АО "Укрэксимбанка"".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Задержание происходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

В частности, он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными лицами из окружения Януковича. Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.

Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Ему обеспечено право на защиту и общения с адвокатами", - уточнили в СБУ.

Отметим, что вероятно речь идет о выведении из под ареста имущества Украинского медиа-холдинга, который купил Сергей Курченко у Бориса Ложкина в 2013 году.