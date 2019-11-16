Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка должен отчитаться по делу об убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины в Верховной Раде. Такое мнение выразил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин в Facebook.

"Генпрокурор должен отчитаться в Раде по делу Бузины. Генпрокуратура направила в ГБР дело Бузины. И через пару дней отозвала назад. Прямо дежа вю. Это дело уже отравлялось в полицию Одессы и так же быстро отзывалось назад. Похоже, с приходом новой команды ничего в ГПУ не изменилось: наказание невиновных, награждение непричастных", - говорится в обращении.

Фото: Facebook/RRKuzmin

Нардеп также рассказал, что в связи с этим направил генпрокурору "депутатский запрос с предложением отчитаться с парламентской трибуны о результатах расследования этого дела".

Напомним, адвокат Артем Захаров утверждает, что в Генпрокуратуре намерены заблокировать расследование дела об убийстве журналиста, писателя и общественного деятеля Олеся Бузины.

Ранее "Страна" провела репортаж с суда по делу об убийстве Олеся Бузины, где одного из обвиняемых избрали членом общественного совета НА