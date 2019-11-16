Вчера, 15 ноября, законопроект № 2161 "Об оперативно-розыскных подразделениях ГПСУ" по усовершенствованию деятельности пограничников передали на подпись президенту Зеленскому. Об этом сообщает официальный портал Верховной Рады Украины.

Напомним, что вчера этот законопроект уже подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Ранее "Страна" писала, что, по мнению Разумкова, закон об особом статусе Донбасса нужно принять до нового года.

Также мы сообщали, что из-за взрывов в Балаклее оборонный комитет Рады собирает срочное совещание.

Кроме этого мы рассказывали, что военные в зоне ООС нашли на Донбассе тайник с оружием и боеприпасами.

В тайнике были обнаружены 11 зарядов к подствольному гранатомету, три РПГ-22, четыре тротиловые шашки, двести патронов калибра 5,45 и другие боеприпасы. Схрон находился в подвале одного из домов села Чермалык.