Солистка украинской поп-группы "Время и стекло" Надя Дорофеева побаловала фанатов снимком с минимумом одежды, на котором хорошо видна ее фигура. Фото певица опубликовала в своем Instagram.

На снимке Дорофеева позирует в гримерке, сидя на гримировальном столике. На артистке надеты отделанный стразами топ, такой же сверкающий обруч, черные шортики с высокой талией и плотные чулки.

Скриншот: Instagram/ nadyadorofeeva

Дорофеева подписала фото фразой: "Хорошо быть непослушной".

В комментарии подтянулись знаменитости. Джамала, а также бывшая жена Потопа, продюсер Ирина Горовая оставили смайлики в виде огоньков пламени. А певица Юлианна Караулова оценила фото сердечком.

Обычные пользователи хвалят Надю за смелый и горячий образ.

Ранее "Страна" показывала влог солистки группы "Время и Стекло", в котором она рассказала о своих семи привычках, помогающих сохранять хорошее настроение и физическую форму.

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