В ближайшее время в Национальной полиции будет создан институт капелланства. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНИАН.

Так, во время встречи с капелланами силовых структур США он уточнил, что служба военного духовенства создана в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе, а вскоре будет и в Нацполиции.

"В Нацгвардии внедрена структура капелланского служения, которая соответствует структуре большинства воинских формирований многих стран мира. Мы ввели в батальонах штатные должности военных священников. В случае, когда гвардеец выполняет боевые задачи в полевых условиях, мы разработали и изготовили мобильный комплекс духовной поддержки", - сказал он.

По словам Авакова, в подобной помощи нуждаются не только бойцы Национальной гвардии.

"В среднем, полицейский становится свидетелем около 200 критических ситуаций за свою карьеру. Правоохранителям тоже нужна помощь и поддержка, поэтому капелланская деятельность будет расширена, в том числе, и на полицию", - подчеркнул он.

Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла за основу проект Закона № 10244-1 "О военном капелланстве". Документ предусматривает определение организационно-правовыхпринципов взаимодействия государства и религиозных организаций в рамках реализации нормы законы о свободе мировоззрения и вероисповедания работников силовых ведомств.