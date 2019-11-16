В коммунальную собственность Киева возвращен участок земли в 1,8 га на Рыбальском острове, стоимость которого составляет 86 млн гривен. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

"В ходе расследования уголовного производства Киевская городская прокуратура № 7 совместно с СБУ выявила факт незаконного изъятия из собственности территориальной общины земельного участка по ул. Электриков, 20-А в Подольском районе столицы на основании постановления районного суда Донецкой области.

Действуя в интересах общества, прокуратура подала иск об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения. Иск был удовлетворен в полном объеме", - заявили в прокуратуре.

Скриншот: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

Возвращение земельного участка состоялось по решению хозяйственного суда.

Рыбальский остров. Фото: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

Участок стоимостью 86 млн гривен на Рыбальском острове возвращен в коммунальную собственность путем внесения соответствующих данных в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Досудебное расследование по факту незаконного завладения имуществом коммунальной собственности продолжается.

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