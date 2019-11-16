Правительство Франции предлагает усилить положения Договора Евросоюза о военной помощи, чтобы сделать ЕС не таким зависимым от НАТО. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Так, чиновники в Париже предлагают в рабочем документе улучшить "операционализацию" положения о взаимной помощи. Это поможет обеспечить то, что "любая страна ЕС, независимо от размера своей военной или дипломатической сети, сможет беспрепятственно и своевременно вводить статью 42.7".

Данная статья утверждает, что в случае вооруженного нападения на территорию одного из государств-членов, другие государства обязаны предоставить жертве нападения максимальную помощь.

Роль "центра координации" будет выполнять Европейская служба внешних действий.

Напомним, проведение саммита в "нормандском формате" запланировано на 9 декабря в Париже.

Также "Страна" писала, что в Евросоюзе утвердили проект создания собственной системы противовоздушной и противоракетной обороны с космическими компонентами (TWISTER).