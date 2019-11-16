Сегодня, 16 ноября, в Праге прошел грандиозный антиправительственный митинг. На демонстрацию, организованную ассоциацией "Миллион мгновений", созданную против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, вышло более 250 тысяч человек. Об этом сообщает Idnes.

Фото: eurointegration.com.ua

Согласно требованиям митингующих, Андрей Бабиш должен подать в отставку до 31 декабря, если он не избавится от своего холдинга "Агрофрерт" и не отозвет министра юстиции Мари Бенешову.

В противном случае организаторы обещают созвать новые протесты в январе, которые будут намного "креативнее".

"Замечательно, что люди могут высказать свое мнение, и никто не преследует и не нападает на них. И это действительно замечательно, что у нас есть свободные и демократические выборы, где мы можем свободно выбирать своих представителей", - сказал Бабиш.

Также Бабиш собирается прокомментировать ситуацию более детально уже завтра, 17 ноября.

"Я скажу все, что считаю нужным и уместным. Вы можете быть удивлены", - пообещал премьер журналистам.

Ранее "Страна" писала, что спецслужбы Чехии раскрыли крупную российскую интернет-сеть шпионов.

Также мы сообщали, что "Чешские авиалинии" зимой будут летать из Одессы в Прагу.