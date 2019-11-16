После того, как сегодня, 16 ноября, прошла информация о похищении в Киеве главы Укрэксимбанка Александра Гриценко, в СБУ заявили, что это было не похищение а задержание.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209. Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Дело ведет Генеральная прокуратура Украины", - написала Елена Гитлянская.

Фото: facebook.com/giolena11

А известный юрист Андрей Портнов заявил, что именно через этого банкира получала бесплатные рассрочки и безвозвратные кредиты принадлежащая окружению Порошенко корпорация Богдан.

Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале.

"Задержан глава Укрэксимбанка и по совместительству родственник жены Порошенко. Тот самый, о котором я уже пятый месяц рассказываю по телевизору.

Именно через него получала бесплатные рассрочки и безвозвратные кредиты принадлежащая окружению Порошенко корпорация Богдан.

И именно он и Гонтарева были ключевыми участниками хищений средств Укроборонпрома, которые я обнародовал в последние дни у себя в Telegram-канале.

Маршалловы острова, Панама, Белиз, Британские Виргинские острова, Кипр - через все эти экзотические страны фигуранты выпускали оборонные деньги в самые острые фазы гибели украинцев на востоке.

В рамках этого дела нужно запрашивать экстрадицию Гонтаревой и срочно арестовывать все украинские и зарубежные активы семьи Порошенко", - написал Портнов.

Фото: Tеlegram

Ранее "Страна" сообщала, что ВАКС обязал НАБУ начать расследование хищений срелств у армии окружением Порошенко по заявлению Портнова.