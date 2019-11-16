В селе Щетки под Винницей, 16 ноября, произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего погиб человек. Еще трое получили травмы, передает пресс-служба полиции области.

Так, трагедия произошла около 18:00. Водитель Mercedes-Benz столкнулся с Volkswagen Caddi поскольку не справился с управлением. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка Volkswagen, а также 4-летний ребенок. Еще одна пассажирка погибла на месте.

Фото: vn.npu.gov.ua

Всех пострадавших медики срочно госпитализировали.

"Владелец автомобиля Mercedes-Benz задержан в процессуальном порядке и сейчас находится в изоляторе временного содержания, проверяется на причастность к совершению автомобильного происшествия", - уточнили в полиции.

Фото: vn.npu.gov.ua

Напомним, в Киеве на ул. Кирилловской произошло тройное ДТП с участием трамвая, маршрутки и легкового автомобиля. Водитель маршрутки разговаривал по телефону во время движения.

Как ранее сообщала "Страна", в городе Боярке Киевской области пьяная женщина за рулем автомобиля Ford протаранила пять автомобилей на парковке во дворе многоэтажного дома.