Израильские журналисты, выходцы из СССР, Шауль Резник и Давид Зильбер (заместитель главного редактора юмористического еженедельника "Бесэдер?" - Ред.) решили "переложить" Пятикнижие Моисея (Тору) на стиль и язык современных газетных заголовков. Свои варианты они предложили в Facebook, и вскоре в игру включились сотни комментаторов, которые уже не ограничились Торой, а использовали весь текст Библии.

Веселые журналисты придумали следующие варианты заголовков.

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Скриншот: Facebook/ shaulreznik

В свою очередь, комментаторы придумали не менее остроумные заголовки.

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