Израильские журналисты, выходцы из СССР, Шауль Резник и Давид Зильбер (заместитель главного редактора юмористического еженедельника "Бесэдер?" - Ред.) решили "переложить" Пятикнижие Моисея (Тору) на стиль и язык современных газетных заголовков. Свои варианты они предложили в Facebook, и вскоре в игру включились сотни комментаторов, которые уже не ограничились Торой, а использовали весь текст Библии.

Веселые журналисты придумали следующие варианты заголовков.

  • Пенсионер пытался зарезать сына из религиозных соображений.
  • Двум городам на юге страны нанесен серьезный ущерб в ходе обстрела огнем и серой.
  • Семья сектантов выгнала в пустыню домработницу с ребенком.
  • Убийство фермера: Бог подозревает брата.
  • После женитьбы на эмигрантке у египетского лидера диагностирована болезнь мочеполовых путей.
  • Разбиты два каменных носителя информации, подозревается пожилой заика.
  • В районе Мертвого моря две дочери напоили и изнасиловали отца.
  • Супружескую пару выгнали из заповедника за поедание фруктов.
  • Израильский ученый презентовал технологию добычи воды из скалы.

Скриншот: Facebook/ shaulreznik

В свою очередь, комментаторы придумали не менее остроумные заголовки.

  • "Сократит биоразнообразие, но оздоровит мораль" - сельский эрудит призывает строить убежища в преддверии глобального потепления.
  • "Торговцы органами изъяли ребро для незаконных опытов над психикой"
  • Вышедший по УДО стал министром финансов.
  • Пожилой веган уничтожил дорогостоящий культурный символ любителей телятины.
  • Последователь Мичурина привил миндаль на жезл.
  • Решение председателя Верховного суда Соломона едва не закончилось кровопролитием. Ребенок не пострадал.
  • Израильские туристы, покидая Египет, массово ограбили местное население.
  • 30 быстрых рецептов приготовления манны.
  • Прокуратура расследует скандальный роман израильского лидера с супругой генерала, погибшего в прошлом году: следствию стали известны новые факты.
  • Почему важно внимательно читать семилетний трудовой договор - комментарии адвоката.
  • Точечная ликвидация палестинского полевого командира комплексом "Праща Давида".
  • Конфликт при дележе наследства: слабовидящий отец перепутал близнецов.
  • Семейная драма: пресмыкающийся домашний питомец конкурирует с мужем.
  • Медицинский феномен в племени скотоводов-кочевников: женщина родила в возрасте 90 лет.
  • Израильский бодибилдер жестоко убил редкого хищника.
  • Афера генетика-любителя довела тестя до банкротства.
  • Поиск пропавших животных довел подростка до трона.
  • Шок! Чтобы получить первородство, просто приготовьте этот суп. 
  • Молодой плотник вызвал недоумение окружающих, когда въехал в Иерусалим на осле.

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