"Убийство фермера: Бог подозревает брата". В Израиле переложили Библию на язык газетных заголовков
Израильские журналисты, выходцы из СССР, Шауль Резник и Давид Зильбер (заместитель главного редактора юмористического еженедельника "Бесэдер?" - Ред.) решили "переложить" Пятикнижие Моисея (Тору) на стиль и язык современных газетных заголовков. Свои варианты они предложили в Facebook, и вскоре в игру включились сотни комментаторов, которые уже не ограничились Торой, а использовали весь текст Библии.
Веселые журналисты придумали следующие варианты заголовков.
- Пенсионер пытался зарезать сына из религиозных соображений.
- Двум городам на юге страны нанесен серьезный ущерб в ходе обстрела огнем и серой.
- Семья сектантов выгнала в пустыню домработницу с ребенком.
- Убийство фермера: Бог подозревает брата.
- После женитьбы на эмигрантке у египетского лидера диагностирована болезнь мочеполовых путей.
- Разбиты два каменных носителя информации, подозревается пожилой заика.
- В районе Мертвого моря две дочери напоили и изнасиловали отца.
- Супружескую пару выгнали из заповедника за поедание фруктов.
- Израильский ученый презентовал технологию добычи воды из скалы.
Скриншот: Facebook/ shaulreznik
В свою очередь, комментаторы придумали не менее остроумные заголовки.
- "Сократит биоразнообразие, но оздоровит мораль" - сельский эрудит призывает строить убежища в преддверии глобального потепления.
- "Торговцы органами изъяли ребро для незаконных опытов над психикой"
- Вышедший по УДО стал министром финансов.
- Пожилой веган уничтожил дорогостоящий культурный символ любителей телятины.
- Последователь Мичурина привил миндаль на жезл.
- Решение председателя Верховного суда Соломона едва не закончилось кровопролитием. Ребенок не пострадал.
- Израильские туристы, покидая Египет, массово ограбили местное население.
- 30 быстрых рецептов приготовления манны.
- Прокуратура расследует скандальный роман израильского лидера с супругой генерала, погибшего в прошлом году: следствию стали известны новые факты.
- Почему важно внимательно читать семилетний трудовой договор - комментарии адвоката.
- Точечная ликвидация палестинского полевого командира комплексом "Праща Давида".
- Конфликт при дележе наследства: слабовидящий отец перепутал близнецов.
- Семейная драма: пресмыкающийся домашний питомец конкурирует с мужем.
- Медицинский феномен в племени скотоводов-кочевников: женщина родила в возрасте 90 лет.
- Израильский бодибилдер жестоко убил редкого хищника.
- Афера генетика-любителя довела тестя до банкротства.
- Поиск пропавших животных довел подростка до трона.
- Шок! Чтобы получить первородство, просто приготовьте этот суп.
- Молодой плотник вызвал недоумение окружающих, когда въехал в Иерусалим на осле.
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