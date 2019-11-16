Сегодня, 16 ноября, жители станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края простились с убитой аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, которую убил и расчленил профессор Олег Соколов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, поминальная служба состоялась в Свято-Троицком храме, на которую пришли сотни людей. Из-за этого они не поместились в здании. После этого на одном из местных кладбищ состоялись похороны, на которых присутствовали только родственники и близкие семьи.

Фото: Twitter/tagilcity

"Никто ничего не говорил, было много слез", - сказал собеседник агентства.

Фото: Twitter/SPBMR7

Напомним, 63-летний профессор расправился со своей аспиранткой и любовницей 7 ноября, когда девушка легла спать после конфликта с ним. Олег Соколов четырежды выстрелил в голову спящей возлюбленной, а затем расчленил тело и пытался утопить останки в реке Мойке.

Ранее мы сообщали, что российский историк Олег Соколов известен своими обширными связями в политических кругах России и Франции, он организовывал визит в Москву лидера французского "Национального фронта" Марин Ле Пен, а также визит французских политиков в Крым.

Также "Страна" писала о том, что появилось видео исповеди доцента-расчленителя Соколова.