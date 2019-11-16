Со стороны болельщиков сборной Сербии по футболу, которая сыграет в воскресенье, 17 ноября, против Украины в рамках отборочного этапа Евро-2020, особого интереса к матчу не наблюдается. Об этом передают "Украинские новости".

Скриншот: ukranews.com

Об этом можно судить по количеству проданных билетов на специализированном сайте.

Футбольные билеты на стадион "Райко Митич", вмещающий около 50 тысяч зрителей, за сутки до матча доступны во все сектора. Цена билетов колеблется от 400 до 1,2 тыс сербских динаров (эквивалентно 90 - 280 грн).

Для сравнения - на игру белградского клуба "Црвена звезда" против "Баварии" в Лиге Чемпионов УЕФА, которая пройдет через 10 дней, билеты раскуплены на 75%. Стоимость же оставшихся в продаже пропусков на матч достигла 20 тысяч динар (свыше 4,5 тыс грн).

Для украинской команды эта встреча является формальностью: за 2 игровых дня до окончания отборочного турнира команда заняла первое место в своей группе. В то же время для сербской сборной матч существенен по двум причинам.

Во-первых, у хозяев поля еще есть минимальные шансы пройти в основной турнир Евро-2020. Во-вторых, игроки сборной Сербии желают отомстить Украине за разгромное поражение во Львове (матч окончился со счетом 5:0).

Сектора с доступными билетами окрашены в зеленый. Скриншот: ukranews.com

Ранее "Страна" сообщала, что украинцам не продадут билеты на матч против Сербии по соображениям безопасности.

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