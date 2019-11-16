Правительство Украины назначило Дмитрия Абрамовича и Олега Ющенко заместителями министра инфраструктуры Владислава Криклия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, решение о назначении было принято еще 15 ноября. Абрамович был назначен на должность первого заместителя министра. А Ющенко занял должность заместителя.

Напомним, что вчера правительство назначило также представителя в Верховную Раду. Елена Шуляк является заместителем главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Этот пост она заняла после увольнения Ирины Верещук.