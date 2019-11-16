Солдаты из Народно-освободительной армии Китая вышли на гонконгские улицы разбирать баррикады, впервые с начала антиправительственных протестов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Десятки военнослужащих гарнизона вышли на одну из ранее заблокированных демонстрантами улиц возле университета. На них были шорты и футболки, они катили тележки и несли с собой красные ведра.

Солдаты собрали на тротуаре кирпичи, из которых была построена баррикада, чтобы освободить проезд. В этом им помогали полицейские и пожарные, а также волонтеры из местных жителей.

Один из военных рассказал, что власти Гонконга не просили их этим заниматься. "Мы сами приняли в этом участие! Остановить насилие и покончить с хаосом - наша задача", - заявил он.

Фото: lenta.ru

Ранее "Страна" сообщала, что на протестах в Гонконге погиб случайный прохожий, в которого попал камень во время стычки демонстрантов.

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