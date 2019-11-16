Сотрудник посольства США в Украине Дэвид Холмс рассказал Конгрессу, что глава Белого дома Дональд Трамп в телефонной беседе с послом при ЕС Гордоном Сондлендом обсуждал, как украинская сторона отреагировала на требование расследовать дело Burisma. Соответствующие показания дипломата Конгрессу приводит CNN.

По показаниям Холмса, 26 июля 2019 года он обедал с Сондлендом и еще двумя сотрудниками диппредставительства США на террасе киевского ресторана. Во время ланча Сондленд позвонил Трампу. Согласно воспоминаниям дипломата, Трамп говорил так громко, что Сондленду приходилось отдалять телефона от уха, поэтому слова президента были слышны.

Холмс расслышал, как Трамп громко спросил у Сондленда, готов ли президент Владимир Зеленский начать расследование дела компании Burisma.

"Он собирается провести расследование?" – спросил Трамп. Сондленд ответил, что Зеленский сделает все, что тот попросит, и буквально "любит вашу задницу" ("loves your ass").

После окончания разговора Холмс спросил у Сондленда, правда ли, что Трампу по большому счету плевать на Украину. Посол ответил утвердительно и добавил, что американского лидера волнуют только "важные дела". На замечание Холмса, что серьезные дела вроде войны с Россией как раз и вершатся в Украине, Сондленд сказал, что имел в виду другие дела. Те, которые выгодны Трампу: расследование в отношении Байдена и тому подобное.

Ранее "Страна" приводила свидетельство об этом разговоре Уильяма Тейлора. Он тоже утверждает, что Трампа больше волновало расследование по Байдену, нежели судьба Украины.

Мы также сообщали, что разговор Трампа и Сондленда об Украине по мобильному телефону могли прослушать разведки многих стран.