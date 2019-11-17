Главе "Укрэксимбанка" Александру Гриценко вручили подозрение в изоляторе временного содержания, где он теперь находится после вчерашнего задержания. Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на адвоката подозреваемого.

Александра Гриценкло сегодня его посетили адвокаты. Подозрение содержит 78 листов, а дело было открыто еще в 2013 году.

"Сегодня было вручено подозрение - с нарушениями, и мы это отметили. Задержание произошло также с нарушениями. Мы ожидаем, что завтра, где-то около двух часов дня будет рассмотрение ходатайства о мере пресечения… 78 страниц подозрения. Я не могу вам разглашать тайну досудебного расследования, но могу сказать, что там намешано абсолютно все. С 2013 года по настоящее время… В банке относительно коллегиальная система принятия решений. Неизвестно еще, будут ли у следствия вопросы еще к кому-то в банке", - рассказал адвокат Денис Демин.

Предварительно, дело будет слушать Печерский районный суд Киева.

Напомним, в субботу, 16 ноября, появилась информация, что в Киеве неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Александр Гриценко. Через несколько часов в СБУ сообщили, что члена правления банка задержали сотрудники СБУ по поручению Генпрокуратуры. Он подозревается в содействии отмыванию доходов, незаконно полученных чиновниками времен Януковича.

Также мы рассказывали, что адвокат Гриценко утверждает, что его клиента - главу "Укрэксимбанка" - пытали.