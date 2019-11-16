В пятницу, 15 ноября, в Киеве группа спецназа штурмовала квартиру на Оболони, которую силой захватили и в которой забаррикадировались 17 мужчин в балаклавах. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В киевскую полиции поступило сообщение, что неизвестные захватили помещение, расположенное на проспекте Героев Сталинграда. На месте происшествия потерпевшая рассказала правоохранителям, что услышала шум в коридоре, после чего входные двери открылись и в квартиру забежало около двадцати мужчин в масках. Неизвестные вытолкнули из дома хозяйку с дочерью и закрылись изнутри", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В полиции утверждают, что уже два года идут судебные процессы относительно денежного обязательства, а самой семье неоднократно поступали угрозы. В результате, долг передали третьим лицам, однако никаких документов о принудительном выселении не было.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Переговоры между полицией и мужчинами в квартире были безрезультатными, поэтому спецназу пришлось брать помещение штурмом. Всех задержанных отправили в отделение полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Кроме того, после задержания правонарушителей у хозяйки квартиры и ее дочери исчезли ювелирные украшения и ценные вещи", - подчеркивается в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование.

Видео: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в Киеве задержали группу "коллекторов", которые требовали возврата несуществующих долгов, угрожая людям расправой.

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