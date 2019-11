Возможная причина взрывов на военном арсенале в Балаклее 15 ноября - взрыв твердотопливного двигателя ракеты 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб". Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил в Facebook.

В генштабе предполагают, что на площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группы разминирования проводили работы по утилизации боеприпасов. Вероятно, во время этих работ произошло возгорание твердотопливного двигателя зенитной ракеты, а затем произошел подрыв взрывоопасных предметов.

Пожар, возникший в результате взрыва, был оперативно ликвидирован. Пятеро военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Двое - погибли. В результате взрывов было уничтожено грузовой автомобиль.

Скриншот: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Ранее "Страна" сообщала, что в ХОГА заявили, что ситуация на военном складе в городе Балаклея была локализована и дальнейшие взрывы исключаются.

Также мы рассказывали, что из-за взрывов в Балаклее оборонный комитет Рады собирает срочное совещание.