В Киеве неизвестные похитили главу акционерного общества "Укрэксимбанк" Александра Гриценко. Об этом сообщает канал "Прямой".

Родственники мужчины утверждают, что неизвестные затащили его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Родственники уже обратились к правоохранителям. Где именно это произошло, канал не уточняет.

Александр Гриценко. Кадр с видео

Напомним, 25 октября стало известно о том, что группа неизвестных среди белого дня похитили мужину в селе Софиевская Борщаговка. Угрожая оружием, его силой затолкали в автомобиль Volkswagen Transporter и увезли в неизвестном направлении. После этого его обязали написать рассписку на 90 тысяч долларов.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве правоохранители задержали группу "коллекторов", которые требовали возврата несуществующих долгов, угрожая людям расправой.