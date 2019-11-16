92-летний российский математик Ивашев-Мусатов, преподающий в Московском университете, вечером в пятницу, 15 ноября, выпил средство для прочистки труб "Крот". Об этом сообщает справочная служба НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Предположительно, он перепутал бутылки, которые стояли в ванной комнате. Математика срочно госпитализировали.

Сегодня, 16 ноября Ивашева-Мусатова оценивается как тяжелое. Пациент находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. "Температура 37,4 была вчера вечером. Сегодня утром 36,5", – рассказали сотрудники НИИ. Подробностей о полученных травмах они не раскрыли.

Фото: lenta.ru

Ранее "Страна" писала, что продюсер группы "На-На" Бари Алибасов выпил очиститель для труб и попал в больницу. Как позже выяснилось, "отравление" Алибасова являлось пиар-акцией продюсера. Проверка на детекторе лжи 72-летнего руководителя группы Бари Алибасова показала, что продюсер лгал об инциденте.