Министерство культуры, молодежи и спорта Украины предложило Кабинету Министров кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченного по защите государственного языка. Об этом сообщает пресс-служба Микультуры.

Ведомство предлагает на должность языкового омбудсмена заведующую кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) Татьяну Монахову.

Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

Напомним, что должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", ее утвердили вместо должности "языкового инспектора" в доработанной версии закона. В народе должность назвали "шпрехенфюррером", об этом рассказывала Олеся Медведева.

Ранее "Страна" писала, что в конце октября Гончарук пожаловался, что Кабмин не может найти уполномоченного по защите украинского языка.