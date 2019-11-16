Из-за высокой пожароопасности в аннексированном Крыму ввели временный запрет на посещение лесов. Он будет действовать до 6 декабря 2019 года. Соответствующее решение приняло "министерство экологии республики". Об этом говорится на сайте "ведомства".

Там отметили, что специалисты прогнозируют установление IV и V классов пожарной опасности на территории крымского полуострова. Ограничения не касаются сквозного проезда по дорогам общего пользования, турбаз, детских лагерей и здравниц.

Пожар начался 14 ноября. Распространению огня способствовали ветер, сухая лесная подстилка и труднодоступность местности.

Ранее "Страна" сообщала, что на границе с аннексированным Крымом возобновили работу КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

Также мы рассказывали, что комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о защите прав человека в Крыму.