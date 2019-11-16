В России заявили, что не связывают передачу Украине захваченных в Керченском проливе судов с предстоящим саммитом в "нормандском формате". Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России, передает "Интерфакс".

"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - говорится в сообщении.

Также в МИД РФ уточнили, что предложение было сделано при условии сохранении кораблей "как вещественных доказательств".

Ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники утверждало, что было принято решение о возврате Украине задержанных судов. По их информации, стороны согласовывали дату и точное время передачи суден, а сам проблемный вопрос должен был быть решен до встречи в "нормандском формате".

Напомним, ГБР намерено допросить всех моряков в рамках расследования уголовного производства, которое касается возможного совершения уголовного правонарушения должностными лицами во время перехода кораблей ВМС через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

Также мы писали о том, что командир кораблей ВМСУ рассказал, почему он приказал не открывать огонь во время Керченского инцидента.