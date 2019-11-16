Защита Геннадия Дронова, который два года назад сбил на внедорожнике пешеходов в Харькове, сегодня, 16 ноября, подала жалобу в Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Адвокат осужденного Сергей Перепелица заявил, что больше не собирается отстаивать интересы клиента, так как срок договора, истек, а жалобу подавал другой адвокат, личность которого неизвестна.

Перепелица был адвокатом виновника ДТП на стадии досудебного следствия и во время рассмотрения дела в Киевском районном суде Харькова и Харьковском апелляционном суде.

Напомним, что 18 октября 2017 года около 20:45 в начале ул.Сумская в Харькове в результате ДТП, по неофициальной информации, погибли пятеро и пострадали более десяти человек. Позже число погибших выросло до шести. Автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Зайцевой, ехавший на красный свет, столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Геннадий Дронов.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова вынес приговор по делу о смертельном ДТП. Главные фигуранты дела получили по 10 лет тюрьмы.

Геннадий Дронов получил 10 лет лишения свободы, а также лишение права управлять автомобилем на 3 года. Срок отбывания наказания начался 8 ноября 2017 года. Елене Зайцевой дали аналогичное наказание. Срок отбывания наказания начался с 18 октября 2017 года.

"Страна" сообщала, что виновника аварии Дронова отправили под Полтаву собирать свеклу и сеять озимые, а также мы рассказывали, что Зайцева в заключении живет с тремя соседками и вышивает за 2000 грн в месяц.