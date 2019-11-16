Следственный суд №21 Испании в Барселоне закрыл уголовное дело, по которому подозреваемыми выступали 17 человек, среди которых был украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. Об этом сообщает местное издание El Español со ссылкой на одного из судей, который рассматривает дело.

"Содержание материалов расследования сегодня основывается исключительно на подозрениях и не содержит весомых доказательств, которые бы указывали на наличие признака преступления, совершенного кем-либо из обвиняемых", - заявил судья.

Защита Фирташа подала ходатайство о закрытии дела против его клиента, ссылаясь на основания для отказа в экстрадиции, которые содержатся в решениях австрийских судов.

Адвокаты украинского бизнесмена отметили, что Австрия отказала в его выдаче в Испанию на том основании, что запрос испанских прокуроров основывался на "абстрактных утверждениях" и только повторял обвинения ФБР без каких-либо доказательств его участия в контроле, управлении или надзоре по структуре, якобы созданной в Испании для отмывания денег организованной преступности.

Ранее "Страна" сообщала, что адвокаты Фирташа передали Джулиани документы о Байдене и Мюллере.

Также мы рассказывали, что компании Ахметова и Фирташа подписали мировое соглашение по делу "Укртелекома".