Перед офисом партии "Грузинская мечта" в Тбилиси произошли столкновения, из-за которых пришлось полиции госпитализировать двоих человек. Об этом сообщает ИнтерпрессНьюз.

"У офиса "Грузинской мечты", где проходит заседание большинства, ситуация обострилась еще раз. Между участниками акции и полицией произошла стычка", - говорится в сообщении.

Уточним, что полиция выстроила границу и перекрыла автомобильную дорогу. В ответ на это участники акции призвали их снять границу. По словам директора департамента патрульной полиции Важи Сирадзе, для обеспечения правопорядка были призваны дополнительные силы правоохранителей.

Фото: Twitter/sovanews

"Как видите, определенные силы здесь провоцируют полицию. Соответственно, мы защитим порядок. Призываем всех подчиняться законным требованиям полиции. Они могут выражать протест в спокойной обстановке, но нельзя пикетировать входы в здание", - сказал он.

Как выяснилось позже, донному из протестующих сломали руку.

Протестам в Тбилиси предшествовало то, что парламент Грузии не принял законопроект, предоставленный правящей партией "Грузинская мечта". Документ подразумевал изменения в Конституцию, а именно – смена избирательной системы. После скандального голосования семь депутатов заявили о выходе из парламентского большинства. В ответ на это в центре столицы несколько десятков активистов перекрыли улицы и установили палатки под зданием парламента.

Напомним, в столице Грузии после провала голосования в парламенте за поправки в Конституцию, оппозиция и гражданские активисты выступили с требованием провести досрочные выборы.