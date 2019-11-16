В Грузии под офисом правящей партии произошли столкновения. Полиция сломала руку протестующему
Перед офисом партии "Грузинская мечта" в Тбилиси произошли столкновения, из-за которых пришлось полиции госпитализировать двоих человек. Об этом сообщает ИнтерпрессНьюз.
"У офиса "Грузинской мечты", где проходит заседание большинства, ситуация обострилась еще раз. Между участниками акции и полицией произошла стычка", - говорится в сообщении.
Уточним, что полиция выстроила границу и перекрыла автомобильную дорогу. В ответ на это участники акции призвали их снять границу. По словам директора департамента патрульной полиции Важи Сирадзе, для обеспечения правопорядка были призваны дополнительные силы правоохранителей.
Фото: Twitter/sovanews
"Как видите, определенные силы здесь провоцируют полицию. Соответственно, мы защитим порядок. Призываем всех подчиняться законным требованиям полиции. Они могут выражать протест в спокойной обстановке, но нельзя пикетировать входы в здание", - сказал он.
Как выяснилось позже, донному из протестующих сломали руку.
Протестам в Тбилиси предшествовало то, что парламент Грузии не принял законопроект, предоставленный правящей партией "Грузинская мечта". Документ подразумевал изменения в Конституцию, а именно – смена избирательной системы. После скандального голосования семь депутатов заявили о выходе из парламентского большинства. В ответ на это в центре столицы несколько десятков активистов перекрыли улицы и установили палатки под зданием парламента.
Напомним, в столице Грузии после провала голосования в парламенте за поправки в Конституцию, оппозиция и гражданские активисты выступили с требованием провести досрочные выборы.