В Европе завершается последний этап групповой квалификации на Чемпионат Европы 2020. В турнир попали уже 12 команд, среди которых теперь Швеция и Финляндия. Об этом сообщает "Спортбокс".

Сборная Швеции сыграла с Румынией (2:0), а Финляндия одолела Лихтенштейн (3:0).

Из команды шведов первым отметился Берг, забивший на 18 минуте. Вторым и последним ворота Румынии поразил Куайсон на 34 минуте.

В матче Финляндия - Лихтенштейн счет открыл Туоминен (21 мин.). Результаты команды улучшил Пукки, забивший с пенальти на 64 минуте. Но игрок не стал останавливаться и забил снова на 75 минуте, оформив дубль.

Видео: YouTube/Матч ТВ

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Отметим, что для сборной Финляндии подобный триумф стал первым в истории - ранее они никогда не выходили на чемпионаты Европы или мира.

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