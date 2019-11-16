Мари Йованович или, как ее называют в Госдепе - "Маша" - приняла участие в открытых слушаниях Конгресса США по импичменту Дональду Трампу.

Демократическая партия вменяет президенту задержку военной помощи Украине и шантаж президента Зеленского - с требованиями расследовать дело коррупции семьи Байденов.

Йованович уже давала показания по этому делу в октябре. Стенограмму допроса публиковала "Страна". Вчера же экс-посол отвечала на уточняющие вопросы.

Ничего нового она не сказала. Однако почему-то именно ее показания вызвали ажиотаж - как в Белом доме, так и в бывшей команде Порошенко.

"Страна" собрала главные тезисы из полуторачасового заседания.

О чем говорила Йованович

В начале слушаний конгрессмен-республиканец Девин Ньюнес поинтересовался, готовила ли Йованович телефонный разговор Трампа и Зеленского, имеет ли касательство к поставкам оружия в Украину и принимала ли участие в организации встреч Зеленского – как с Трампом, так и с представителями США?

Это, напомним, основные эпизоды дела по импичменту.

На все вопросы экс-посол ответила отрицательно. "Тогда я не совсем понимаю, зачем этот посол дает здесь показания. Посол не является непосредственным участником или свидетелей тех событий, которые расследует комитет (по разведке – Ред.)", - сказал Ньюнес.

Позже он зачитал стенограмму первого разговора Трампа и Зеленского, опубликованную вчера - где речи не шло ни о Байденах, ни о приостановке военной помощи.

Тем не менее, заседание продолжилось Большую его часть Мари Йованович вспоминала, как она потеряла должность в Украине.

"Аваков в феврале 2019 года сказал, что Луценко и Джулиани через Парнаса и Фрумана хотят отстранить меня от должности", - сказала Йованович. Она уточнила, что не обращалась к генпрокурору по этому поводу. А главу МВД назвала "разумным человеком".

В целом экс-посол повторила историю своего отстранения, которую уже рассказывала раньше. При этом она подтвердила, что отказалась давать американскую визу бывшему генпрокурору Шокину и назвала генпрокурора Луценко коррумпированным.

Об этом свидетельствует следующий диалог:

"Встретили ли ваши усилия по борьбе с коррупцией и продвижение интересов США сопротивление со стороны коррумпированных чиновников в Украине?", - спросил Йованович председатель разведывательного комитета.

"Да", - ответила экс-посол США в Украине.

"Был среди этих коррумпированных лиц генеральный прокурор Юрий Луценко?" - продолжил конгрессмен Шифф.

"Да, я считаю, что да", - отметила Йованович.

"Был среди этих коррумпированных лиц другой коррумпированный генеральный прокурор Украины Виктор Шокин?" - спросил председатель комитета.

"Наверное да, но я никогда не виделась с ним", - отметила дипломат.

Далее вопросы касались того, была ли осведомлена Йованович о контактах Луценко и Шокина с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Она ответила утвердительно. Экс-посол также подтвердила, что отказала Джулиани, когда тот просил оформить американскую визу Шокину. Основанием для отказа были "коррупционные связи", которые имел бывший генпрокурор Украины, уточнила она.

Кроме того, Йованович выразила убеждение, что Луценко координировал с Джулиани свои действия в "продвижении фальшивых обвинений против Байденов".

Также она под присягой заявила, что никаких списков неприкасаемых Луценко не передавала.

"Прежде всего, хочу еще раз подчеркнуть, что обвинения в том, что я предлагала список людей, которых нельзя привлекать к ответственности, были выдумкой. Бывший украинский генпрокурор, Который заявил об этом , признал, что этого списка не существовало ", - отметила бывшая посол.

На уточняющие вопросы республиканцев, Йованович признала, что руководство Украины "топило" за Хиллари Клинтон в 2016 году. При этом она считает, что украинцы не работали против Трампа. "Из отдельных случаев вовсе не вырисовывается систематическая работа украинских властей против одной кандидатуры", - заявила она и сказала, что это Россия вмешивалась в американские выборы, а не Украина.

Йованович добавила, что не рекомендовала бы расследовать дело Хантера Байдена, если бы осталась послом Украины. Она сказала, что работа Хантера Байдена с украинской газовой компанией действительно представляет собой конфликт интересов, но не требует расследования коррупции. Поскольку Байден, по ее мнению, "проводил политику США".

Кроме того Йованович довольно откровенно заявила о том, что хоть Украина и коррумпированная страна, но ее нужно поддерживать, поскольку это отвечает интересам США по "сдерживанию России".

При этом бывшая посол считает, что сейчас эта политика "сломана".

"Внешнеполитическая служба за несколько прошлых лет претерпела деградацию, поскольку несостоятельность руководства Государственного департамента противостоять внешним и коррумпированным интересам очевидно привела к ломке нашей политики на украинском направлении", - подчеркнула Йованович.

Республиканцы же донимали бывшего посла тем, что Трамп имел право ее уволить. Между ними и Йованович состоялся такой диалог:

"- Кто определяет внешнюю политику США?

- Президент.

- И это его конституционное право и обязанность?

- Верно. Но есть процесс межведомственного взаимодействия...

- Обязан ли президент подчиняться межведомственному взаимодействию, что бы это ни было?

- Не обязан, но наши национальные интересы...

- Кто их определяет?

- Не поняла Вашего вопроса.

- Кто их их определяет? Президент, верно?

- Их определяет американский народ и Конституция США.

- Народ США избрал президентом Трампа, верно?

- Да, но в ходе межведомственного взаимодействия..."

Выступление экс-посла анализирует политолог Дмитрий Дробницкий.

"Выдержки из показаний бывшего посла США в Киеве Мари Йованович. Сначала своим языком:

Украина - крайне коррумпированная страна, возможно, самая коррумпированная в мире; Олигархи - серцевина проблемы коррупции. Газовая компания Burisma Holdings учреждена олигархами. В этой компании есть коррупция. Расследование в отношении этой компании было начато еще при Обаме (совместное украино-англо-американское расследование), но так ни к чему и не привело.

Прокурор Шокин был одним из главных инициатором расследования. Но он коррумпированный прокурор. Нахождение сына вице-президента Байдена в совете директоров Burisma Holdings "имеет признаки конфликта интересов". И? И ничего. Нельзя расследовать своего политического оппонента, который вместе с соответствующими американскими ведомствами боролся с коррупцией на Украине. Как? Потребовал увольнения коррумпированного прокурора Шокина", - написал Дробницкий у себя в Facebook.

Реакция Трампа и Луценко

После показаний Йованович, Дональд Трамп, который открыто не любит экс-посла в Украине, прокомментировал ее выступление.

"Где бы ни работала Йованович, там все было плохо. Она начала в Сомали, и как это прошло? И то же самое в Украине, где новый президент Владимир Зеленский плохо отзывался о ее работе во время нашего телефонного разговора. Это исключительное право президента США назначать послов", - заявил президент.

Отреагировал на слушания в конгрессе и бывший генпрокурор Луценко, которого бывшая посол назвала коррупционером. В комментариях на Facebook он обвинил Йованович во лжи под присягой и заявил, что у него есть доказательства против нее - видимо, речь о "списке неприкасаемых", о котором ранее говорил Луценко, обвиняя Йованович во вмешательстве в дела Украины и превышении власти.