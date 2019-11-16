Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом, который вышел этой осенью, стал первым фильмом со взрослым рейтингом, который преодолел рубеж в миллиард долларов в мировом прокате. Об этом сообщает Forbes.



Мрачная картина, рассказывающая об истории яркого злодея из комиксов, но не являющаяся частью киновселенной DC, несмотря на рейтинг R, кровавые сцены и отсутствие позиционирования себя как супергероика, преодолела рубеж.

Ранее издание предполагало, что картина станет самым прибыльным фильмом по комиксам в истории, если соберет $957 миллионов, но "Джокер" перевыполнил план.

Создатели картины заявляли, что рассчитывают на сборы в $1 миллиард, и их ожидания сбылись. "Джокер" также стал третьим фильмом производства не компании Disney и не Universal, который за последний год собрал более $1 миллиарда: до него этот сделал "Аквамен" ($1,048 миллиарда) и "Человек-паук: Вдали от дома" ($1,031 миллиарда).

С 2014 года, после картины "Трансформеры: Эпоха истребления", ни один фильм, который создали не Disney или Universal, не собирал в прокате больше $1 миллиарда.

Ранее "Страна" сообщала, что фильм "Джокер" может взять 16 из 24 cтатуэток Оскар.

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