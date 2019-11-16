В Барселоне сепаратисты хотят заблокировать все ж/д станции
Сепаратистская организация "Комитеты в защиту республики" призвала к тотальной блокаде всех станций региональной и пригородной железной дороги в Барселоне, начиная с 11 утра. Об этом сообщает La Vanguardia.
Людей призывают приезжать в "удобной одежде без символики", а с собой взять пищу и воду.
"Внимательно следите за нашими сетями, мы сообщим вам о пунктах отправки и местах прибытия", - говорится в обращении организации.
Напомним, в результате массовых беспорядков и протестов в Барселоне (Испания), ущерб государству составил более чем 2,5 млн евро. В эту сумму не учли затраты на мощение улиц и сверхурочную работу персонала, в том числе - на уборку. Ранее "Страна" сообщала, что Испания отказалась вести переговоры с сепаратистами Каталонии.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.