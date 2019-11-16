Сепаратистская организация "Комитеты в защиту республики" призвала к тотальной блокаде всех станций региональной и пригородной железной дороги в Барселоне, начиная с 11 утра. Об этом сообщает La Vanguardia.

Людей призывают приезжать в "удобной одежде без символики", а с собой взять пищу и воду.

"Внимательно следите за нашими сетями, мы сообщим вам о пунктах отправки и местах прибытия", - говорится в обращении организации.

Напомним, в результате массовых беспорядков и протестов в Барселоне (Испания), ущерб государству составил более чем 2,5 млн евро. В эту сумму не учли затраты на мощение улиц и сверхурочную работу персонала, в том числе - на уборку. Ранее "Страна" сообщала, что Испания отказалась вести переговоры с сепаратистами Каталонии.